針對14日大陸籍漁船越界捕魚遭驅離釀2漁工溺斃案，金門縣長陳福海稍早在其個人臉書發文表示，除指示副縣長李文良針對此突發事件統籌對接相關事宜外，並提出應秉持「兩岸一家親，共享一片海」相向而行，金門縣府也願以兩岸和平先行者的角色，持續為兩岸三地和平、對話溝通來盡更多的努力。

金門縣長陳福海稍早在其個人臉書發文，首先對昨日在春節期間發生大陸漁民落海事件，造成兩位大陸漁民不幸罹難的憾事表達由衷的遺憾與哀悼。他表示，對此一突發不幸事件，今日立即指示副縣長李文良統籌大陸事務辦公室，針對受傷大陸漁民以及罹難者家屬，在後續若有相關出入境需求全力給予人道關懷及行政協助。

陳福海指出，由於金門與廈門經濟海域相連，彼此間的重要漁場更相互重疊，過去在海上曾多次發生因為捕撈漁獲衍生出的爭執與衝突事件。對此他盼望，兩岸有關當局應基於悲天憫人的態度，開啟金廈兩岸漁民生計議題理性和平的務實對談，進而推展出互利共好的契機。

陳福海最後表示，誠如近年來金門水產試驗所與廈門海洋發展局聯合舉辦施放魚苗的互惠合作模式，針對兩岸間民生經濟議題應持續溝通以化解歧異，並秉持「兩岸一家親，共享一片海」相向而行，金門縣府也願以兩岸和平先行者的角色，持續為兩岸三地和平、對話溝通來盡更多的努力。