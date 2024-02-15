藍營人氣明星、新科立法院長韓國瑜自高雄市長職務退下後，沉潛4年後再度崛起，外界都相當關注他接下來在立法院的表現。對此，前立委郭正亮15日就表示，「我是覺得立院開議之後，會先碰到幾個問題，這個恐怕不是如大家所想，有一些事情是有時間壓力的，比如說六月核三就到期了，這個問題立刻碰到，這是有影響的」。

郭正亮15日在政論節目《新聞大白話》中表示，「因為施政報告之後就是總質詢，坦白講你叫陳建仁來做這個案子的施政專案報告，他也講不出所以然，所以不如用總質詢來問他」，郭正亮也提到，「我是覺得開議之後，會先碰到幾個問題，這個恐怕不是如大家所想，有一些事情是有時間壓力的，比如說六月核三就到期了」。

郭正亮坦言，「核三如果要延役，你一定要修法，那有緩衝時間，最晚大概三月底就要修法，所以你這版本要出來，賴清德是不是就要承認非核家園失敗？不然核三為什麼要延役？」郭正亮最後也說，「我覺得這個問題立刻碰到，這是有影響的」。