其預測今年歐元區經濟成長約0.8％，儘管成長幅度高於去年的0.5％，但仍低於其11月預測的1.2％。官方數據顯示歐元區去年第四季經濟停滯而非繼續萎縮，才讓其經濟避免連續兩季萎縮的技術性衰退。

至於歐元區明年經濟成長率預測，也從原先估計1.6％調降至1.5％。

執委會指去年歐元區經濟成長疲弱，主要受家庭購買力被侵蝕、央行持續強力採取貨幣緊縮政策、成員國撤回部份振興經濟的財政措施、和外部需求持續下跌等影響。

在經濟疲弱態勢延續下，執委會強調範圍更大的歐盟經濟在今年第一季繼續疲弱，全年成長幅度從原先測的1.3％縮小至0.9％。

在通膨率方面，通膨降溫速度超過預期，尤其能源價格不斷下滑而讓消費者物價走低，執委會預測今年歐元區通膨率，將從去年的5.4％減半至2.7％，低於原先預測的3.2％。明年再縮減至2.2％而更接近歐洲央行的2％目標。

至於今年歐盟通膨率，將從去年6.3％減半至3％，明年進一步下降至2.5％。

儘管執委會強調部份成員國採取能源補助措施執行期最近屆滿，和紅海危機讓航運費走高等，都可能立即推高通膨壓力，但仍阻擋不了整體通膨往下走的趨勢。

執委會預期通膨壓力繼續減緩，讓扣除通膨因素後的實質薪資增長，加上勞動市場仍具彈性等，將有助支持消費回升來帶動經濟成長，但其認為央行維持高利率水準不變而會削弱民眾需求。

目前歐洲央行的存款機制利率、再融資利率、和邊際貸款利率分別為4％、4.5％和4.75％。