美國企業陸續公布財報，隨之而來的就是裁員大刀。今年來裁員最凶猛的科技業，又有大廠加入「縮編」行列。網路設備大廠思科（Cisco）周三（14日）宣布，將在全球裁員5%，相當於4000多人，同時下修年度營收目標。利空消息衝擊盤後股價一度慘跌9%。15日一開盤下挫逾3%。
思科在全球擁有近8萬5000名員工，裁員5%意味著超過4000名員工可能會受到影響。思科在台北信義區也設有分公司，目前仍不清楚是否也在裁員之列。
思科將年度營收目標，從先前預估的538億至550億美元下修為515億至525億美元，並指出，員工遣散費與其他相關支出料高達8億美元（約新台幣254億元），預計將在2025年上半年確認。
據追蹤就業人數網站「Layoffs.fyi」統計，2024年開年至今，已經有144家科技公司傳出裁員消息，共計3萬4560名員工被解僱。
對於科技業的裁員潮，華盛頓大學福斯特商學院教授Jeff Shulman在1月時就指出，科技業裁員出現從眾效應，「企業發現裁員有助公司股價上漲，所以他們會認為沒有理由停下腳步，最近的裁員趨勢是在滿足投資人。」
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