海底撈因為品項豐富、服務優良，成為許多人吃火鍋的首選。一位女子近日分享，自己曾到海底撈消費3次，其中2次她有化妝、消費較少，結果被店員招待甜點或肉品，讓她忍不住好奇詢問，「請問海底撈的招待是看臉嗎？」，貼文曝光後引發熱議，許多人認為「招待」這件事是純粹看店員心情。事後原PO也補充，海底撈店員的招待有限定次數，招待時也要填寫原因。

原PO在Dcard發文表示，她第一次吃海底撈時有化妝，同行的朋友是正妹，兩人當時沒跟女店員聊天，只有簡單回應謝謝之類等場面話，消費不到7百元，結果被女店員招待甜點；第二次她自己去吃火鍋、有化妝，因為心情不好沒跟男店員搭話，消費金額3百出頭，結果被男店員招待肉品。

原PO指出，第三次她素顏和長相普通的朋友慶生，當時他們和女店員熱絡聊天，還請對方吃一塊訂製的生日蛋糕、一杯珍奶，消費金額將近3千元，結果完全沒有招待；分析3次消費經驗後，原PO因此好奇詢問，「請問海底撈的招待是看臉嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「為什麼一定要招待妳？」、「看服務生的吧」、「為什麼招待是應該的」、「一個人去吃被招待，應該是同情成分居多」、「應該沒有吧，我長超醜，每次去都有被招待」、「招待其實不是一定有的，很看服務員想不想招待，或是如果妳有朋友在海底撈工作也可以請他招待，也有些店是一定會招待」；原PO則補充，她事後調查後發現，每位店員都有招待客人的限定次數，招待與否純粹是看店員心情，招待時也要向公司回報原因。