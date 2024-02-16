以往元月外界視為電子業傳統淡季，但自2023年起AI題材持續在市場火熱，也宣告台股強勢族群的AI時代來臨，加上2024迎來AI PC元年，帶動相關族群挹注營收及獲利。

其中散熱模組廠的奇鋐，受惠AI伺服器散熱模組解決方案出貨量成長，1月營收已連七月刷新前高，看好AI伺服器及AI PC在下半年登場，在AI 3D VC訂單看增，持續擴增海外產能；技嘉則已獲得輝達（NVIDIA）的A100與H100產品，也取得超微（AMD）晶片認證，AI伺服器占營收2024年將達18％；PCB廠金像電則因切入輝達AI供應鏈，營運大進補；富世達則受惠陸系摺疊手機，1月營收也寫下連五月創新高。

統一投顧董事長黎方國表示，觀察元月營收創新高的電子股中，仍以AI族群為主，其中AI伺服器出貨放量，帶動如台光電、金像電，PCB、散熱相關類股營收，整體趨勢仍看好強者恆強，汽車類股則因疫情缺晶片舒緩，汽車需求遞延挹注，其他包括觀光餐飲及食品類股則受惠於過年、尾牙期間旺季效應有利營收。

黎方國指出，這些1月營收創高的個股，投資人可以從這些營收好的股票中關注投資標的，包括AI及受惠食品傳產旺季的公司財報，在第一季季報值得期待，以盤面上AI類股多數股價已漲多，也可轉向留意較低基期的旺季傳產股。

國泰證期顧問處協理簡伯儀則表示，除了可持續觀察AI類股，營收持續創高的遊戲股，或以往過年前後上漲機會高的生技類股也可逢低布局。