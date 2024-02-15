認了自導自演！晚安小雞、阿鬧「下跪道歉」 求柬埔寨原諒畫面曝 @ChinaTimes

網紅「晚安小雞」12日夜闖柬埔寨「凱博園區」開直播，疑遭襲擊並一度失聯，卻在隔日再開直播時，身上卻多了抓痕、勒痕，然而，這一切也被柬埔寨警方證實是「自導自演」，對此，西港省省長郭宗朗指出，晚安小雞一行人原本要到金邊1間醫院拍攝，但發現與照片不符，又轉往1間廢棄的酒店要拍攝，發現無法拍攝，最終才前往西港拍攝闖入詐騙園區的造假影片。

據《柬中時報》報導，西哈努克省省長郭宗朗指出，網紅「晚安小雞」團隊早計畫1月開始拍攝假影片，11日一行人抵達金邊國際機場後，便至先前在網路上看到的1張醫院舊照片，原本計畫在此拍片，但抵達醫院後發現與網路上的照片不符，於是放棄前往1間被廢棄的酒店拍攝，但也無法拍攝。

郭宗朗表示，由於無法在金邊拍片，一行人便前往西港拍攝闖入詐騙園區的假影片，且在前往的途中購買軍裝等道具，抵達西港市區，團隊便前往場勘多棟被廢棄的大樓，並入住飯店，且於12日下午到市區買假槍、冒充鮮血的紅色液體等道具，並於當天晚上前往爛尾樓直播。

郭宗朗也說，「晚安小雞」闖入詐騙園區，而現場穿軍裝與配戴假槍的都是工作人員，並且上演追捕與暴打的劇情，而「晚安小雞」也立刻中斷直播，假造自己被失聯的現象；郭宗朗表示，這套拍攝劇本「早在台灣已經先寫好了」也在記者會上展示警方查獲的劇本。