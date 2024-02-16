不過，岱宇（1598）自結元月合併營收6.35億元，年減19.71％。

喬山拓展集團業務發展，15日董事會決議通過參與資產取得競標案，將以自有資金或專案融資因應，如順利得標確定投標金額後，公司將依照法令辦理相關重訊公告及申報，並於最近一次董事會呈報。

喬山15日公布自結1月營收22.68億元，年增9.95％，主要為家用健身器材1月零售市場及大型量販通路需求大增，使得家用單月營收年增四成；商用器材部分則受惠於歐美等地大客戶持續擴增及產品汰舊換新，而穩健成長。

根據Global Market Insight估計，全球器材市場規模在2022年超過150億美元，預計從2023年到2032年將以超過4％的年複合成長率持續增長。喬山近期將推出高階及初階商用健身器材，分別以Matrix品牌Onxy系列，及Vision品牌推出，將於3月及4月秀展亮相。

喬山集團會議1月中在越南召開，已設定各事業體的短中長期成長目標。越南廠現為集團家用健身器材製造重鎮，目前兩期工程已全數完工，完備的製造實力及成本、關稅優勢，提供喬山高性價比的產品，可搶攻市場。

全球家用健身器材市場2023年下半年回到正常需求及成長的軌道，也讓喬山在新年度首月就繳出年增四成的好成績。至於集團旗下日本富士醫療器今年將擴大行銷及通路推廣，集團期許在三大事業體挹注下，喬山2024年合併營收，可望再創新高峰。

力山指出，派樂騰的一款大電動跑步機今年重新上市，另小電動跑步機及健身車，都正常供貨，目前跑步機及健身機比重各半，有利推進力山業績。

岱宇表示，今年將著重在商用健身器材布局。另在電動自行車事業方面，岱宇自建大甲廠預計2月底投產，除為客戶代工組裝E-Bike外 ，也將產銷自有品牌產品，先推出城市自行車（City bike）和旅行自行車（Touring bike），再搭配不同規格配備，主攻歐美市場。岱宇樂觀今年營運，將優於去年。