同一天美國勞工部則發布截至2月10日當周初領失業金人數，經季節因素調整後，較前一周減少8千人到21.2萬人，低於經濟學家預估的22萬人。至於用來消除短期波動，更能反映就業市場實際面貌的初領失業救濟金人數4周移動平均值，則較前周增加5,750人至218,500人。
分析師指出，雖然年初以來科技與媒體業大幅裁員，不過申請失業救濟金的人數仍徘徊在低位，顯示就業市場依然吃緊，被裁員者很容易找到工作。
美國商務部15日公布1月零售銷售額月減0.8％，創下2023年3月以來最大減幅，原本經濟學家預期為月減0.2％。該數據出爐後，也引發市場質疑美國強勁的消費支出是否已逐漸失去動能。此外前一個月零售銷售數值經修正後，也從原本的增加0.6％調降到0.4％。該報告還顯示，1月零售銷售若排除汽車與汽油後則月減0.5％，也不及市場預期的增加0.2％。
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