同一天美國勞工部則發布截至2月10日當周初領失業金人數，經季節因素調整後，較前一周減少8千人到21.2萬人，低於經濟學家預估的22萬人。至於用來消除短期波動，更能反映就業市場實際面貌的初領失業救濟金人數4周移動平均值，則較前周增加5,750人至218,500人。

分析師指出，雖然年初以來科技與媒體業大幅裁員，不過申請失業救濟金的人數仍徘徊在低位，顯示就業市場依然吃緊，被裁員者很容易找到工作。