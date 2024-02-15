香港女星張柏芝擁有精緻外貌，年輕時是許多男性心目中的夢中情人，入行時拍攝飲料廣告讓大眾驚為天人，迅速打開知名度，她被周星馳欽定為《喜劇之王》女主角，清純又嫵媚的螢幕形象讓她一炮而紅，23歲憑藉電影《忘不了》榮獲香港金像獎最佳女主角；張柏芝與謝霆鋒有兩個兒子，第三個兒子生父不公開，沒想到近日卻傳出她懷上第4胎的消息。

張柏芝小紅書的帳號自1月13日後就沒有再更新，其他社群平台也全數停擺，反常舉動讓外界摸不著頭緒，根據港媒《東網》報導，有人爆料張柏芝目前懷有第四胎，近期神隱是為了停工休息。

張柏芝最後更新的動態是快問快答影片，被問到過去一年最開心的事，張柏芝表示是和工作團隊一起去旅行，新年會在香港和所有的家人一起過年，過年她們家有習慣吃蘿蔔糕，被問新年願望她說：「希望大家都可以身體健康」。張柏芝去年8月突然身體抱恙，工作室大動作取消8月所有公開工作，包括雜誌、廣告拍攝、品牌活動等等，雖然未提及病情，但13天的靜養，以藝人來說應不是一般的小病。

雖然懷孕一事尚未確定，但張柏芝與前經紀公司的官司總算有進展，將訂於明年12月3日開審，預審8日，明年7月31日會有一個半小時的審訊前審核，纏身多年的官司將在明年了結。