元大全球AI ETF研究團隊表示，Nvidia推出三款全新顯示卡，影像處理較上一代快15％，更具備AI運算能力，搶先進入AI PC的市場；Microsoft藉由ChatGPT在生成式人工智慧領域奪得先機，市值超越蘋果躍升全球第一，宣布將在鍵盤加入Copilot鍵，加速AI應用普及化，經營層更表示「2024將是AI PC的年度。據研調機構Canalys預估，AI PC將在2025年成為市場主流，2026年全球出貨量佔比超越60％。

元大全球AI ETF研究團隊認為，一般投資人看好AI發展，但較難掌握個股營運及未來展望，因此透過ETF「選市不選股」分散投資，適合用以參與AI產業未來潛力的投資方式，建議投資人可以積極布局。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，AI半導體相關題材可望持續發酵，可逢低布局；此外，亦看好產業底部復甦的手機與記憶體個股、受惠利率下行的評價修復的生技股、有機會再次成長的小型軟體股。