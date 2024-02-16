中國大陸的國有軍工巨擘北方工業（Norinco）近期展示了一款新型輪式自走砲，系統強調高度自動化，主要針對出口市場，結合6x6卡車底盤與一個無人砲塔，主要武裝為一門155毫米52倍徑（L/52）榴彈砲。

據美國《防務新聞》（Defense News）15日報導，這款新型自走砲於2月10日農曆新年慶祝活動期間發布的宣傳影片中亮相，該影片展示了現有的火砲產品，也作為一個中國大陸火砲產業實力的推廣用途，以吸引了外國代表團參加。

這款新型火砲的砲塔與2022年出現在北方工業產品目錄中的SH16履帶底盤自走砲設計圖樣的砲塔相同。雖然目前是否真的有履帶型的SH16樣車，但由於影片已經秀出了卡車底盤版本的實彈射擊畫面，至少確認了輪式SH-16存在。

這套新系統將14噸的SH16無人砲塔安裝在一輛6x6卡車底盤上，北方工業將戰鬥重量設定為32噸，後部的砲鏟能夠在開火時提供穩定性，由裝甲駕駛艙中的2名成員操作。

曾任北京和香港擔任美國武官並對於解放軍研究有相當知名度的專家丹尼斯（Dennis Blasko）認為，這門砲似乎與解放軍現役的PLC-181輪式自走砲定位相似。

丹尼斯認為，這款輪式SH16直接面向出口市場：「以前，我曾看到北方工業展示一系列武器的原型或模型，希望外國買家能幫助資助某些衍生型號進一步開發。」

中國大陸最近剛完成開發一款火砲模組化裝藥的自動上彈機，它至少有7個彈藥管，每根可以容納高達6包推進藥。這套系統在《中央電視台》的新聞片段中有所展示，很可能被用於SH16，但也可能要到解放軍下一代155毫米火砲系統才看得到。

丹尼斯表示：「過去15年來，隨著解放軍現代化進入高速發展階段，火砲一直是組織、裝備和軍事準則發展的主要組成部分。」