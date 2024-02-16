火星生技*（股票代碼：7731）為聚焦大健康零售市場的新零售公司，2月5日以每股6.5元登錄興櫃，交易首日股價最高至21.15元，終場以17.6元作收，漲幅達170.77％。

火星生技領先以數據驅動創新策略發展，提供大健康領域中的各類零售品牌與產品一個全通路營銷布局與走向全球發展的加速平台，將品牌經營效益極大化，同時也為合作藥妝藥局注入更多不同市場領域的商品與觸及新的客群，是各品牌與實體藥局藥妝門市的好夥伴。

營運副總兼藥師健生活創辦人Samuel（圖∕火星生技 提供）

自2021年5月成立以來，火星生技累積了眾多線上線下通路營運經驗與資源，也持續與電商品牌合作，導入藥妝零售業數據共享平台創新服務，進而輔導純電商品牌落地到實體通路，加速品牌的市場擴展與營運成長。作為虛實通路整合與融合平台，火星生技也提供實體門市產品銷售教育訓練、輔銷物與數位行銷支援，協助為實體藥局與藥妝店通路引客，提升成交率與業績。首個品牌TAIZAKU成功打造「武倍對策」、「赤晶對策」等熱銷商品，現已成國內知名男性保健品牌，也為合作藥局通路帶來銷售佳績。

火星生技在品牌官方平台、跨渠道網路社群、全台3,000家以上實體藥局藥妝門市積極發展OMO（Online merge Offline）全通路模式，在不同的通路性質挑選出合適的商品類型上架，並透過全通路行銷策略、結合數位工具的跨渠道顧客數據追蹤、會員經營管理、深化客戶體驗等整合性布局，將虛實通路整合與融合，打破線上線下疆界，建構一個讓產業鏈夥伴虛實通路資源共享、數據共享、利潤共享的創新營運模式。

TAIZAKU品牌經理江天安（圖∕火星生技 提供）

目前火星生技旗下有4個形象與客群定位鮮明的品牌，開發超過120支商品，旗下品牌分別為TAIZAKU（融合日系與時尚風格的高端男性保健品牌，熱銷產品有赤晶對策、武倍對策、武倍十攝等）、藥師健生活（蔡藥師監製的運動與兒童保健品牌）、inyouso（師大營養師與台大食品技師共感打造的養膚品牌）、樹飛雪（訴求美麗與健康的熟女美髮與美妝保養品牌），客群涵蓋高端男性、健身運動、兒童保健、熟齡女性、美髮、皮膚保養與保健以及寵物保健。

未來火星生技規劃持續與國內外品牌合作與拓展全球藥局及跨境銷售通路平台，鎖定大健康領域，持續增加不同目標受眾類型，透過產業鏈資源整合力與數據決策力優勢，加速既有品牌與新加入品牌的發展，逐步擴大市場規模及競爭力。火星生技與藥局通路深度合作，強化品牌專業度與產品銷量，歡迎全台藥局和通路品牌與火星生技洽詢，加入火星生技OMO創新策略共享平台。