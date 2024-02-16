嘉義男子阿華（化名）與香港女子小萱（化名）結婚，婚後育有一名女兒，2022年5月小萱想帶女兒回港探親，雙方對此爭執多天。不料，小萱利用阿華外出上班，就把女兒帶離家，隨後返港迄今未歸，還斷絕他與女兒的聯繫，僅能透過小萱IG片面得知女兒近況，阿華憤而提告訴請離婚。

法院審理，阿華指控，小萱讓他完全無法與女兒互動，剝奪女兒與父親相處的權利，對於未成年女兒身心發展影響甚鉅，小萱帶女兒出境到香港後，不僅不打算回台，也表明不想繼續維持婚姻，根本就是惡意遺棄他。

阿華還說，過去還同住期間，他多次目睹小萱放任女兒哭鬧不管，甚至有其他照顧不周的狀況，例如，小萱將女兒放在廚房處理桌上，卻未移除周遭的刀具。而且，當時台灣、香港疫情仍然嚴峻的時刻，小萱竟甘冒讓女兒染疫風險，帶到較陌生的香港居住，顯然未考慮女兒最佳利益。

小萱則向法官表示，2人婚後，阿華情緒控管嚴重不佳，還有嗜賭傾向，也沒有妥善的財務規劃，動輒藉口投資失利，就向她索要錢財，如不順其意，就對她及女兒恐嚇、咆哮，或用力摔門，使她生活在可能遭受暴力對待的恐懼中。

2022年5月30日因為阿華對她及女兒家暴，她無法再忍受，也不願冒險讓無辜的女兒繼續暴露於暴力風險下，才會離家並聲請保護令；而帶女兒返回香港，這在之前就與阿華討論並有共識，並非不告而別，也沒有惡意遺棄他。

法官日前宣判，准予雙方離婚，但必須依據離婚協議內容，女兒由小萱負責照顧，而雙方須分享親權，阿華也因而得以與女兒享受天倫之樂，2人應負擔扶養費之比例則應為1：1，對雙方而言均屬公平。可上訴。

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