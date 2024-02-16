台積電今(15)日開紅盤日一度上漲63元至709元創新高價，終場漲51元收在697元，漲勢相當驚人，一名網友發文直指感謝台積電賜吃穿，並曬出對帳單，帳面上未實現損益近千萬元，讓其他網友相當羨慕。

原PO發文表示，他從2019年底開始投入股票市場以來，幾乎只操作台積電一檔股票，而且操作週期很長，只有兩次比較大幅度的進出，第一次是2019年底投入，經歷疫情和寬鬆時代，後來在2021年初賣出，當時持股20張，已實現損益約589.1萬元。

第二次則在大約2021年底/2022年初投入，因為預測台積電股價會回檔，原PO用微笑曲線方式分批買入，經歷烏俄戰爭和緊縮時代的修正，再到停止升息和AI浪潮的反彈，原PO透露他目前持股44張，帳上未實現損益約達950.6萬元。

原PO提到，他因為工作的關係，和台積電有不少業務來往，自己也有不少朋友在台積電工作，他認為，台積電跟他所接觸過的其他公司相比，是間值得相信、也值得長期投資的公司。

網友紛紛表示，「持續買台積電就對了，根本送分」、「能抱住真高手，賺爛應該的，恭喜」、「台積王，太猛了」、「賺2輪很厲害，比死不賣在吹的人要強」。