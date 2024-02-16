21歲台灣與泰國混血大學生程偉飛（Wifei Cheng，譯音）近期在清邁發展鑑定凶宅的工作，主打在據傳鬧鬼的房子裡待一晚，幫房東鑑定是不是真的鬧鬼，事後還會簽發「無鬼證明」。

綜合泰媒「國家報」（The Nation）、泰國三台（Channel 3）報導，台泰混血大學生程偉飛與好友文巴康（Sretthawut Boonprakhong）1月中開辦名為「幽靈集合」（Ghost Assemble）的工作室，服務內容主打「來去凶宅住一晚」，幫屋主鑑定過去曾發生死亡事件的凶宅是否真的鬧鬼，以消除未來買家、租客的疑慮。

若待了一晚都沒發生「超自然」現象，程偉飛會簽發一紙「無鬼證明」給屋主。

除了簽發無鬼證書，程偉飛及文巴康還會剪輯影片，用各種方式記錄當晚發生的所有事件與細節，並在事後一併呈報給屋主。

程偉飛及文巴康都是清邁皇家理工大學（Rajamangala University of Technology Lanna，RMUTL）大三學生，他們1月中在臉書創立工作室粉專、並徵求客戶，目的是在課業之餘賺取外快。

他們說，鑑定凶宅的構想源自於看到日本也有人這麼做。

他們發文徵求客戶後，至今還沒有客戶上門，程偉飛說，他還沒有設定價碼，因此現階段都是可以議價的，不過起薪是每晚1000泰銖，隨恐怖程度而增加，他本身並不怕鬼，除了凶宅，他也接受在葬禮或其他鬧鬼地方睡一晚的工作內容。

22歲的文巴康坦言自己怕鬼，為了安全起見，日後若接到委託，他將會戴護身符工作。