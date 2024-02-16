台積電在人工智慧熱潮推升下，股價不斷創高，反觀韓國三星不僅失去半導體製造龍頭寶座，市值也只有台積電的一半。韓國專家建議，三星要追趕台積電，在全球競爭中處於領先地位，會長李在鎔應該要像輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克一樣挺身而出，當前首要任務就是大規模併購、吸引人才和改善企業文化。

三星集團會長李在鎔，2015年被控在三星子公司一樁80億美元的併購案中，涉嫌會計詐欺和操控股價，去年遭檢方求處5年徒刑，但2月初首爾法院宣判他無罪。

韓媒《The Chosun Daily》報導，李在鎔在纏訟7年的官司和審判過程中，三星一直被動尋求未來成長機會，內部員工士氣下降的擔憂依然存在，如今官司落幕，李在鎔和三星的真正挑戰才剛開始。

專家表示，三星想在全球激烈競爭中脫穎而出，李在鎔必須站在第一線。韓國科學技術院（KAIST）副教授Cho Dae-gon指出，輝達執行長黃仁勳 、特斯拉執行長馬斯克及Meta創辦人祖克柏就是最好例子，他們都有明確的發展目標，能適應快速變化的競爭和市場趨勢，這需要精簡的決策結構和強大的執行能力。

高麗大學全球商業教授Cho Myeong-hyeon也認為，目前其他大型科技公司執行長都努力尋求合作夥伴和客戶，李在鎔也應重新積極參與集團運作。韓國科學技術院電機工程系教授 Kim Joung-ho同樣強調管理者積極主動的重要性。

報導指出，許多專家都認為，大規模的併購、積極人才引進、重大投資和改善企業文化是三星首要任務。

韓國半導體與顯示技術學會會長Park Jae-keun表示，與台積電等競爭對手相比，三星結合了存儲半導體和代工業務，需要更廣泛的跨領域熟練專業人才，呼籲三星要優先引進海外人才，特別是在競爭對手領先的領域。

三星電子前社長林亨圭也說，想打造領先世界的強大技術團隊，重要關鍵在於確保優秀人才。

另外，高麗大學公共管理系副教授Ahn Joon-mo表示，儘管出現雲端運算和人工智慧等新領域，大型科技公司仍能持續佔據主導地位，是因為他們積極尋求人才和突破技術。他建議三星應該採取的策略是，併購競爭對手和有潛力的新創公司。

還有些人建議三星在併購過程中優先探索全新領域，而不是擴展到半導體和智慧型手機等傳統業務領域。首爾大學教授 Lee Jeong-dong 提到，全球領先的企業應該專注於開闢新道路，而不是僅努力邁向半導體等既有領域的最前端，且現在很難認定韓國在既有領域能占上風。