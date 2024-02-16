金門海域14日發生陸籍漁船因拒檢逃竄不慎翻覆，導致4人落海，造成2死，大陸國台辦對此強烈譴責，並稱這是嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件。對此，退役少將栗正傑15日就表示，「關鍵在越界，有沒有界？沒有界啦，金門跟廈門那邊哪有什麼界，那個界是雙方長久以來的默契」，栗正傑更提到，「在小金門的旁邊有一個檳榔嶼，這個島就變成雙方默契中的中線，就是檳榔嶼，雙方默契是這樣建立的」，引發討論。

栗正傑15日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「關鍵在越界，有沒有界？沒有界啦，金門跟廈門那邊哪有什麼界，那個界是雙方長久以來的默契，在小金門的旁邊有一個檳榔嶼，檳榔嶼是沒辦法住人的，以前那個年代雙方寸土必爭，可是那個島又沒辦法住人，於是雙方就在比賽插國旗，你去插了我就把你拔掉，久了以後雙方就有默契，就變成一三五他們插，二四六換我們插」。

栗正傑更回憶，「但到後來就變成，每天你的蛙人都要帶國旗來，我們為了體諒你們，就把你們的國旗放在旁邊，我把我的國旗插上去，釋放出善意，都不會丟掉」，栗正傑接著說，「結果突然有一天發生了一件事，因為風浪大，我們蛙人不能游泳過去，他們蛙人過來以後，他以為我們釋放善意，沒有把他的五星旗拔掉，結果他們自己把五星旗拔回去，從此以後這個島，就變成雙方默契中的中線，就是檳榔嶼，雙方默契是這樣建立的」。

栗正傑最後更說，「我們的海巡艇追他們的船，追到這個地方，就不再追過去了；如果是漁船越界捕魚來說，一過這邊，就知道我們海巡艇不會再追過去了」。