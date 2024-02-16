大陸一艘快艇於14日越界進入金門海域捕魚，被台灣海巡署驅離；該快艇高速逃離時，因高速急轉彎導致翻覆，艇上4人落海，其中兩人送醫不治。退役中將帥化民表示，如果是對岸自己急轉彎翻船，我們沒有責任，我們還有營救行動，但是民進黨的危機處理並不及格。

針對大陸一艘快艇被台灣海巡署驅離時翻覆，導致2死，帥化民15日在中天《頭條開講》節目中表示，民進黨危機處理不及格，這艘船被撞翻了，我們要負很大的責任，因為執法不當。如果是對方自己急轉彎翻船，我們沒有責任，我們還有營救行動。他認為，這個問題也不應擴大成兩岸的問題。

帥化民接著指出，危機處理要做，民進黨政府海巡署應該馬上把當時的現況加以說明。依法，我們當然有取締的責任跟權責；但依理，我們是不是有逾越執法的過程；依情，我救援、我賠錢。最重要的是，民進黨政府的危機處理，不能說兩天沒有回應，這是不對的。