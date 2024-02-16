農曆春節返鄉出遊車潮多，不少人都會到高速公路休息站小憩，有網友發問台灣最頂的休息站是哪一個，引起眾人討論，其中清水、東山服務區紛紛被點名，也有人看重廁所遠近，認為寶山能最快解決內急。

一名網友在PTT車板發文表示，每次連假開車南征北討的都覺得很累，新竹到高雄之間都會在休息站停一下，自己每次都停清水休息站，裡面很漂亮但感覺每次都花滿多時間，最近覺得還是停能迅速休息的還是比較頂吧，好奇「車主們心目中最頂的休息站是哪個？」

貼文引起熱議，最多人點名2處景觀取勝，「北清水，南東山」、「清水啊，超大，東西超多還可以看夜景」、「如果是『服務區』的話，清水應該是最頂沒錯」、「東山有麥當勞給推」、「東山蠻漂亮的」、「東山，北上休息距離適中、腹地廣大，還有魚可以看」。

另外不少人考量如廁效率，點名寶山最快，「寶山，速尿速回」、「西湖、寶山，廁所近就屌打九成休息區了」、「寶山啊，尿尿上車快速滾蛋」、「寶山，尿尿投飲料，幾分鐘完成上車」。