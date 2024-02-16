民進黨近來大玩新穎的「脆」（Threads）社群活動，盼拉近與網友、年輕人距離，但對於是否應禁抖音尚無明確結論。圖為民進黨不分區立委沈伯洋(右)、「萬老師」郭昱晴(中)、王義川(左)在選前合影畫面；其中沈伯洋一向主張應嚴防網路認知作戰，並認為中共常以抖音作為認知作戰的媒介。（資料照/民進黨提供）

印尼總統大選的非官方計票結果近日出爐，媒體和私人團體的數據顯示，總統候選人、國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）目前顯著領先其他2位候選人，並且自行宣布勝選，不過選票正式結果將在幾週後公佈。前立委郭正亮15日在《新聞大白話》節目指出，大陸流行的《科目三》連綠媒本土劇都跳，綠營學者也放棄抵抗，因為你不可能打敗他。就連擁有多數傳統支持者的普拉伯沃，也要開IG跟抖音帳號爭取年輕票。

「至少歐洲、美國我都看過，各式各樣的那種模仿，其實這也沒什麼，就是流行文化，就跟一陣風一樣！」郭正亮提到，就跟那個Jisoo跳那個「開花舞」（比手勢），那也一大堆人會跳。看到古裝劇也跑去搞《科目三》，然後綠營的學者，「我記得他是電機系的，他竟然也說，乾脆也去開《科目三》吧！認慫了啦，搞那個『脆』（Threads）有屁用？因為脆根本就不是短影音啊，它是類似推特（現改名X）那種東西啊！」

主持人翟翾提到，現在還有《科目四》了。「那個（綠營搞的東西）根本流行不了！那個就是同溫層自己取暖用而已啦。」郭正亮表示，「所以真的如果要擴張到年輕人，抖音...短影音是最快的！而且你要禁抖音也沒有意義啦，因為人家也會轉貼到YT啊？一大堆都是從抖音來的。」

印尼總統參選人、國防部長普拉伯沃、副總統候選人吉伯朗（現任總統佐科威長子）14日在車上對支持者揮手。（路透社）

「所以我覺得，今天最痛苦的應該是沈伯洋！」郭正亮強調，他是因為「認知作戰」變成不分區（男性）第一名，結果他最恨的抖音，現在連綠媒都跟進，然後綠營的電機系教授也說：乾脆大家都去開算了！「因為你不可能打敗它嘛」。