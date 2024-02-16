主持群黃偉晉(左起)、陳明珠、Lulu、莎莎、許富凱為了《紅白》煞費苦心。（台視提供）

主播群張寧（左起）、劉宜函、侯乃榕、林益如、鄔凱雯、郭于中向觀眾喜氣拜年。（台視提供）

連辦15年的《2024超級巨星紅白藝能大賞》，今年由Lulu黃路梓茵、許富凱、莎莎、陳明珠、黃偉晉首度主持，15日公布全體平均收視率3.02，有效平均收視2.96及各年齡層分眾平均收視勇奪全國冠軍。

Lulu黃路梓茵、許富凱、莎莎、陳明珠、黃偉晉為了《紅白》卯足全力做足功課，只為順暢串接每一段表演讓節目順暢，得知收視佳績紛紛表示開心。首度接任總主持棒的Lulu表示：「再次感謝所有觀眾朋友的支持，畢竟過年節目選擇非常多，非常感謝每一位卯足全力為我們帶來精彩表演的藝人朋友們。」她最後不忘謝謝主持夥伴們的努力，以及台視所有工作夥伴，更感念小燕姐和佼哥之前為紅白奠定的基礎，對於這份傳承感到感恩，謝謝一切。

《紅白》最高收視4.77 (收視人口103萬)，落在南韓大勢女團LE SSERAFIM首次登台表演，甜蜜錄製起床鈴聲給台灣FEARNOT（粉絲名）。次高點4.14 (收視人口89萬)為「最殺男團」Energy回歸歌壇的首秀，賣力唱跳夯曲〈放手〉〈無懈可擊〉，超炸演出勾起粉絲們滿滿回憶；第三高4.07 (收視人口88萬 )則是 「平民天后」徐懷鈺身穿祥龍紅袍熱唱〈我是女生〉〈我們的故事〉〈達爾文步伐〉。

官方網路平台(統計至15日上午11時止)，獲最高點閱觀看次數的是「LE SSERAFIM發燒組曲《Perfect Night》《UNFORGIVEN》《Eve， Psyche ＆ the Bluebeard's wife》炸裂紅白」累計高達126萬人次，接著為「《無懈可擊》的Energy強勢回歸！《放手》《分合》組曲連炸，萬人沸騰到最高點」累計45萬人次；「LE SSERAFIM FanCam」累計25萬人次，位居第三，所有影片合計點閱數將近415萬人次。

當晚9時40分至11時分段收視達3.85，該段15到24歲女性分段分眾收視更是衝出6.21好成績，總收視人口為325萬4千人，而官方網路平台點閱數(統計至15日上午11時止)已累計高達415萬人次觀看，相較去年高出100萬人次點閱。

此外，台視金龍年昨舉行新春開工團拜，主播群林益如、侯乃榕、郭于中、鄔凱雯、劉宜函、張寧等開心出席，林益如大方送上手寫春聯給主播群，並分享過年期間不僅和親友團聚相見，如願獲得春節假期的好天氣，在家也用毛筆抄寫金剛經紓壓，整篇經文五千多字就抄了一半，利用休假期間靜心放鬆，並透過手寫春聯暖心祝福大家龍年大吉。

侯乃榕則是把握春節的好天氣和家人到南台灣享受溫暖陽光，過年必備行程之一的刮刮樂，透露總共投報率300％，光是兒子刮刮樂一連兩張都中5000元，其餘零星小獎也不在少數，讓侯乃榕又驚又喜，大讚兒子今年是小福星。

而郭于中則是跟風前往嘉義東石港口宮的「擲筊贈媽祖金身」活動，為了避開人潮特地晚上前往，結果初一到初五活動都只到傍晚，意外撲空相當可惜，但他仍將活動列入明年春節行程中，此外更把握假期和家人團聚小賭怡情，郭于中笑說今年手氣很旺！相信收視一定也可以紅盤旺旺來。

劉宜函過年期間幾乎都在工作崗位度過，因為把假期預留在月底要和家人到富國島度假，不料卻碰上富國島旅遊被丟包的新聞，笑說報導到這則新聞時心裡有點挫，現在只希望月底的旅遊能夠順利。而鄔凱雯下週也要考汽車駕照，期許自己成功考照後可以帶爸爸媽媽出去走走，過年前因為爸爸身體有點小狀況，沒有特別出遠門，而是把握假期陪伴家人，希望考駕照順利就可以帶愛拍照的媽媽到處捕捉美麗回憶。

上個月考到汽車駕照的張寧，則是趁著過年期間勤練開車，笑說第一天休假載爸爸出門，透露爸爸全程很緊繃，雙手握拳像是多啦A夢般，到了晚上張寧自告奮勇要載爸爸去加油卻被拒絕，隔日不氣餒，載著表姊挑戰山路，張寧表示：「完全是震撼教育，我還一度開得太靠邊差點掉到山溝裡！」，到了南澳之後馬上將方向盤交還給表姊，並且到媽祖廟壓壓驚，笑說：「我respect所有會開車的人，終於知道藤原拓海有多強了。」