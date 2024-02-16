葉璦菱（左4）造訪馬太鞍部落林鳳廷一家。（公視提供）

以精湛動人的歌聲唱紅無數名曲的「金嗓歌后」葉璦菱，近日首度擔任公視《誰來晚餐15》嘉賓，前往第一次造訪的花蓮復興鄉。1991年嫁與攝影師陳文彬的她，大方分享2人維持33年婚姻的秘訣，也坦言很想抱孫，希望兒子ØZI早點完成婚姻大事。

葉璦菱透露，近年因為《我心已打烊》又再度走紅，收到很多部落演唱的邀約，「這次收到節目邀約在花蓮復興鄉，是我沒來過的地方，又可以跟一個家庭一起吃飯，我一口就答應了。」餐桌上有許多在地的特色食材，都是葉璦菱從未嘗試過的，讓她興奮地拿著手機不斷狂拍。

本次拜訪的家庭是阿美族人，葉璦菱對於母系社會的夫妻平時如何相處感到好奇，也分享自己與先生的私下相處狀況，坦言常會為一些小事吵架。她分享夫妻相處之道，強調互相容忍最重要，「夫妻倆人在一起，難免是要吵架的啊！但是互相容忍一下缺點嘛，對不對？有時候氣得要命時就要想一下，當初結婚我們的『初衷』是什麼？我到底看上他哪一點？多想一下他的優點、缺點就OK啦，想想後就睜一隻眼閉一隻眼算了」。

葉璦菱與受訪家庭聊得熱絡，話題也從夫妻相處之道轉移到孩子身上，她坦言非常期待兒子能趕快結婚讓她有孫可抱，還公開自己對於媳婦的條件期許，希望對方的個性能是比較活潑外向，但也強調：「只要他們健康、相愛就好。」