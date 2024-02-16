自從向烏克蘭購入瓦格良號航母以來，中國以驚人的速度發展自製航母及其艦隊，20多年來的努力已逐漸形成對航母超級大國─美國─的挑戰態勢。軍事專家透露，中國計劃到2035年建成6個航母戰鬥群，其中至少有4艘航母是核動力。這個計劃雖然非常艱難，眼見中國各項航母技術一一突破，美國已不敢對快速崛起的強勁對手掉以輕心。

在不到10年的時間裡，中國在第3艘航母的發展方面穩步進展，直通甲板順利建成，研發電磁彈射的速度更是出人意料，最近更是把第5代艦載戰機殲-35登艦服役擺上日程，完全不負做為全球規模最大海軍強國的頭銜。

剛完成大修的遼寧艦被拍到甲板上停著類似殲-35的測試模型，外界預估遼寧艦與山東艦都將陸續部署這款5代艦載戰機。（圖／騰訊網）

美國的智庫在2018年從衛星照片中發現中國開始建造一艘大型航母，2021年則估計這艘完全自主研發的大型航母噸位約在85000噸至90000噸之間，採用傳統動力系統。2022年下水命名後，曾傳出可能2023年開展海試，目前仍在繫泊試驗中，從官方發布的進度來看，距首航日期已經不遠。

首艘自主開發的航母福建艦最令人矚目的是它的建造與交付的速度，除此之外，直通甲板、全電力推進系統、電磁彈射、5代艦載戰機等等技術與裝備，都是首次應用在中國航母之上，新技術開發既多又快，在實際應用上會需要較多的磨合與訓練。

這幅在江南造船廠的掛圖顯示中國下一艘航母將是核動力，預計到2035年中國核動力航母數量將達到4艘 。（圖／新浪網）

曾在共軍總參謀部與海軍裝備部門工作多年的中共國防政策研究院研究員王雲飛說，共軍的航母艦隊將持續發展，以趕上美國為目標，到2035年航母總數至少達到6艘，其中有4艘為核動力。對此知名外交政策學術刊物《外交家》（The Diplomat）雜誌評論稱，中國航母事業發展到這種規模，必須完全依賴自己來解決所遭遇的各種問題；軍事與國際事務刊物《國家利益》則指出，中國海軍投入巨大的資源同時進行數個大型項目似乎有些魯莽，但這就是中國軍事發展的一貫性格。

西方分析人士認為，這種發展航母的急迫性很可能是來自於1996年台海導彈危機期間共軍的導彈演習受制於美國航母所致，中共準備到2035年發展6艘航母及其戰鬥群，據說就是當時訂下的航母發展目標。

陸媒發布一張殲-35測試與航母甲板的合成圖，預告殲-35將成為福建號航母的艦載戰機。（圖／中外艦聞）

西方國家有關最新型電磁彈射航母福建號服役的預測都很樂觀，美國已經不敢以輕蔑的態度來看待這個快速發展並形成挑戰實力的新興航母大國。過去美國海軍在亞洲的部署維持1個航母戰鬥群，除非有大型演習項目或重大事件才會署2個航母戰鬥群。在中國向南海地區先後派出航母戰鬥群後，美國已改為常態性地在亞太部署2個航母戰鬥群，甚至在今年2月初在烏克蘭戰爭與中東危機同時進行的情況下，往亞洲派出了3個航母戰鬥群，包括與日本海上自衛隊舉行聯合演習的卡爾文森號與羅斯福號2個航母戰鬥群，還有駐紮於日本橫須賀的雷根號，這很明顯地是針對外傳中國將實施雙航母戰鬥群演練而來。

曾任職五角大廈的軍事分析人士克里斯．奧斯朋（Kris Osborn）認為，共軍為加快其航母艦隊的擴張而做出的努力，完全符合中共提出的在2049年或之前成為全球大國的雄圖。五角大廈有關共軍發展的報告廣泛討論了中國的雄心壯志，這使人們對中國有意願與能力將其軍事影響力擴展到太平洋以外的企圖加倍關注。

共軍為加快其航母艦隊的擴張而做出的努力，完全符合中共提出的在2049年或之前成為全球大國的雄圖。（圖／中國軍網）

此外，五角大廈還特別關注到中國新建航母是否搭載開發多年的殲-35第5代隱形艦載戰機，這項進展被視為對抗美國航母戰鬥群的重要進程，而很湊巧的是，中共軍方也選擇在這個時機發布了殲-35的最新進展。過去美國軍方一直認為，中共缺乏像美軍的F-35C或F-35B的5代隱形艦載戰機，是其航母投射力量的重大缺陷，而今殲-35即將登上中共航母，情勢改變速度之快，恐怕美國軍方也必須嚴肅對待。