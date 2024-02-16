部分公司會為員工安排課程，以提高員工的專業知識與技能，並且能夠更好地應對工作職責和挑戰。但是有網友透露，他到新公司不到1年，主管卻強迫他自費上超貴的課，「重點是上的課工作上也用不到」，讓他背上10多萬的費用，而且因為公司不能報公帳，許多事務也要自費，導致他每個月薪水都透支。他崩潰表示，上班不但沒存到錢，反而是越欠越多！

這名男網友在Dcard上以「上班感覺愈上愈窮」為標題發文，表示自己來到現在的公司已經快1年，由於他平常有記帳的習慣，可以看出到了新公司後開銷沒有太大變化，然而奇怪的是，薪水卻經常不夠用，甚至必須動用存款。仔細檢視後才發現，原來公司不但除了月薪之外，完全沒有任何獎金，而且去找客戶，幾乎也是自己負擔油資，甚至假日還要花錢參加公司活動，加班也沒有加班費。光是這些自費項目就讓他每天的基本開銷愈來愈高。

更讓他崩潰的是，公司主管還一直叫他去自費上課，「每次上課都要簽約」，結果他工作還沒滿1年「身上就背了10幾萬」，如果不想賠錢，必須在公司待滿2年，但是上的課根本是另一個領域的內容，「工作上也用不到」。

可是慘劇仍未結束，主管竟然又傳訊叫他去上1堂8萬多的課，「同樣的，上的內容就不是我工作會用到的內容，擺明就是其他人都不想背，硬是叫我去背」。但是一旦上了新課程，如果他在4年內離職的話，竟然有可能一口氣要賠償20萬。然而依照這個上課速度來看，他擔心自己2年內「有機會背超過50萬」，而且費用遲早有一天會破百萬，可是「公司也不會因為我乖乖上課就加薪」。

他的悲慘經歷讓其他網友看了全都傻眼，「怎麼感覺被詐騙了？」、「確定不是被詐騙嗎」、「都不能報帳是什麼破公司啊，上班做功德根本沒錢可以賺？」、「其實你是公司的收入來源吧」、「第一次聽說公司叫員工上課，還要員工自己付錢的，你確定不是在柬埔寨上班被『賠付』」嗎？」、「如果可以離職，趕快離職，我們公司業務，出去拜訪客戶，加油費、停車費、高鐵、捷運、計程車費全部都報公司帳啊，你們太誇張了啦」、「課程費用也太高了吧，1萬就算了，8-6萬是怎樣，壓榨你們員工辛苦錢喔？還是離職吧，上班是去賺錢，不是去賠錢的」。