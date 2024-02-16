很多人吃過桂格燕麥片，品牌名稱雖與美國桂格相同，但是這38年來皆是出自台灣佳格（1227），創辦人暨董事長曹德風被業界稱為「台灣燕麥大王」，2023年首度躋進Forbes《富比世》全球前2540大富豪，今年新春統計為全球第2408名、台灣富豪榜第48名。

一位食品業界大老告訴CTWANT記者，「我們賣食材的安全、營養、美味之外，曹德風訴求的『健康』也讓消費者印象深刻！在食品餐飲股中，佳格的毛利率居中間值不差。」打開電視，桂格燕麥片、得意的一天、天地合補、曼陀珠等廣告，通通都出自佳格食品。

有趣的是，美國桂格燕麥片和台灣桂格燕麥片，商品名稱很像，其實非系出同門，美國桂格來自美商桂格，台灣桂格來自佳格，而佳格的老闆曹德風，則原是美國桂格經理人。

二個月前，美國桂格燕麥棒涉及沙門氏菌的潛在風險污染案，台灣佳格即時火速對外公開說明，在極短時間化解這場消費危機，佳格經營團隊就此案回覆說，「佳格食品集團在生產、製造、研發等各方面皆獨立運作，與美國產品不同」「佳格僅根據事實陳述，謝謝媒體願意協助說明；食品製造品質把關是我們最重視的，未來也會持續努力，提供健康營養且優質的產品。」

佳格產品從桂格燕麥穀片、奶粉、桂格養氣人蔘，「得意的一天」葵花油、橄欖油、肉鬆、粥；並併購「福樂」的鮮奶、優酪；再延伸保健食品「天地合補」功能飲、維他命B群、魚油等百餘項。（圖／讀者提供）

今年77歲的曹德風，取得美國科羅拉多州立大學食品工程博士學位後，進入美國桂格一路做到麥片研發部處長，32歲時擔任美國桂格台灣子公司廠長，並晉升為總經理，40歲時他得知總部要撤資離台，決定收購桂格在台資產與員工。

這個決定改變了曹德風一生。他向美國母公司取得桂格燕麥片和嬰兒麥粉兩支產品的品牌及生產授權後，1986年「台灣佳格」正式營運，在歐美大廠品牌稱霸的食品市場中，佳格在1991年以「麥片的名字叫桂格」口號，打響品牌，市占率一舉超車雀巢，奪下「燕麥王」寶座。

儘管稱王，曹德風的經營步伐不躁進，1994年才掛牌。一位食品業者告訴記者，佳格營運早期，曹德風會現身家樂福、大潤發、全聯等通路供應商行銷活動，「他為人行事風格低調、謹慎，其實是膽大心思縝密。」

掛牌7年後，也就是2001年曹德風才轉進大陸，投資中國子公司上海佳格，10年後，擴大投資成立佳格投資（中國）與佳格食品（中國）公司，並在江蘇太倉建立食用油產線；2015年，成立佳格食品（廈門）公司建立廈門食用油產線。

佳格從台灣拓展到大陸市場，集團年營收站上255億元大關，佳格股價也在同年的7月，以97多元拿下「食品股王」。

佳格的年年配息，也成了存股族最愛。從掛牌上市迄今近30年來，早期曾連著五年發放股利4元，2001年平均殖利率最高曾來到13％，2012年現金配息2.4元與股票股利2.4元共4.8元。

據公開資訊觀測站公布，佳格2023年營收達278.04億元，較2022年合併營收289.23億元、減少3.87％：而2022年營收則較前年度年減15.7％，歸屬母公司淨利12.14億元、年減逾5成，去年給出的現金配息1.29元、平均殖利率3.24％。

曹德風曾對此指出，受到烏俄戰爭影響原物料價格飆升、油品供應鏈受限導致業績變化。不過，從《富比世》的統計看來，曹德風今年2月5日台股封關時穩穩掛在台灣50富豪榜上。

這位鮮少受訪的富豪，5年前由獨子曹博睿接手佳格執行長暨總經理，自己當起佳格董事長兼發言人，父子攜手經營、共同主持股東會等，在食品業界傳為佳話。

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