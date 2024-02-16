新北市蘆洲少年服務中心扮演當地「少年的最後一張網」角色，服務三蘆地區12到18歲的孩子，協助少年生活重回正軌。17歲的小珍（化名）因國小時遭霸凌，進入中學後不斷逃課、不願再進教室，所幸在蘆少社工張睿宏的陪伴下重拾希望，如今即將高中畢業，將來想朝幼保或社工方向發展，幫助更多需要的人。

「國小在打掃清潔的時候，霸凌我的同學不讓我去打掃，把我關起來！」小珍回憶，她自幼就性格敏感纖細，似乎也因此在團體中成為被欺負的對象，同學們會朝她丟爛掉的菜葉水果，還會將她困在廁所裡，而當時眾多老師都知道此事，卻沒有人可以完全保護她。

小珍原是拒絕上課的繭居族，因張睿宏的鼓勵而積極參與各項活動，因此逐漸打開心扉。（圖／蘆少提供）

進入國中後，小學的噩夢和陰影仍在小珍心中揮之不去，她開始逃學、不斷請假，一周約只有一到兩天去上課，即使回到學校也不願踏入教室，而是在輔導班自習或幫忙老師們處理課務，嚴重時期甚至出現自殘行為。

「我媽媽就會一直罵我『沒用』，其他老師也覺得我一直在逃避，那時候好像只有血流出來才會讓我好過一點。」小珍提到，在拒絕去學校之後，家庭和外界的壓力讓她喘不過氣，最終只能自殘來紓解心中壓力，當她一度以為自己陷入無盡黑暗時，張睿宏和蘆少社工猶如陽光照進她的世界。

蘆少社工不願對少年說教，而是藉由各項活動走入孩子們的內心，期盼社會對他們多一些寬容。（圖／翻攝蘆少臉書）

小珍說，當時蘆少會進入校園輔導高關懷的學生們，而她也在社工們的邀請下開始參加各式活動，曾到三芝進行5天4夜的旅行，也曾去台中民宿包場過夜，期間還有去海邊淨灘、衝浪與各式有趣的課程，她起初十分排斥、不斷拒絕，所幸有張睿宏的不斷鼓勵和支持，她也在一次又一次的活動中打開心房。

「宏仔（張睿宏）是個很特別的大人，他會記得我說的每句話，有時候還比我自己記得更清楚。」小珍提到，她的想法十分天馬行空，高中時還曾說大學想報考中國戲曲學院，其他大人往往會在第一時間反對，張睿宏卻認真規劃，為她制定特訓方案。

小珍說，張睿宏查看該校報名標準和考試項目，開始陪著她運動、跳舞和朗讀，此計畫最終在自己的混水摸魚下不了了之，但她感受到張睿宏的用心和溫暖，而張睿宏發現她有自殘行為後，第一時間也並非苛責或痛斥，而是語重心長地希望下次自殘前能先跟自己聊聊。

「宏仔說，如果聊完沒有比較好，我還是想這樣做的話，他也會尊重我。」小珍微笑表示，張睿宏和社工的溫柔彌補她內心的不安全感，她逐漸走出繭居生活，如今就學情形十分正常，而她高職選擇幼保科系，如今身邊有許多朋友相伴，將來則期盼朝幼保或社工方向發展，幫助更多需要的人。

「想跟大家說，能不能對這些少年們更寬容一點。」張睿宏說，大眾往往將出現偏差行為的孩子標籤化，但其實有很多像小珍一樣的孩子，他們不壞，只是蒙塵，透過關心和體貼就能讓他們綻放光芒，期望社會能多些溫暖，讓這些孩子們再次閃耀。

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