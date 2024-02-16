林玉書前年經歷《全明星運動會4》退賽風波，一年多沒有演藝工作邀約上門，讓她失去自信陷入低潮，直到去年，台視《追分成功》劇組邀約演出，她只思考二十秒就答應，熱愛表演的心依舊沒變。因為有張娃娃臉，看不出她有30歲，林玉書坦言外型對她來說是困擾，「大家覺得妳看起來年齡很小，我很想打破這件事。」

前年她參加《全明星運動會4》，因傷退賽後，傳出被隊友排擠，鬧得沸沸揚揚，她也暫時消失螢光幕，休息一年。她坦言當時陷入低潮，因為內分泌失調，冒出滿臉爛痘，醜到不敢照鏡子，也憂心自己的工作發展，「負面想法比較多，會擔心沒有人找我拍戲，身心有點小狀況。」身為獨生女的她，其實很害怕寂寞，還好身邊有幾個好友陪伴她走出來。

林玉書曾陷入低潮，好一段時間沒戲約上門，讓她幾度懷疑自己。（圖／林士傑攝）

林玉書走出被霸凌的風波，她心臟變強，不會在意網路上陌生惡意評論。（圖／林士傑攝）

面對當時網路上各種難聽的攻擊，林玉書倒是沒有被打倒，「網路上的人我不認識，想怎麼想是他的自由，是中肯建議我就虛心接受，如果單純攻擊字眼、或是講的讓我覺得不是事實，我就不會在意，我覺得網路時代本來就有太多聲音，每個聲音都在乎就過不了日子。」

危機也是轉機，因為當時沒有演藝工作邀約，去年六月她決定先完成自己人生心願，到奧地利維也納打工度假，「對我來說是超級陌生的環境，我在Hard Rock Cafe做外場，同事都是外國人，那裡是很自由的地方，充滿不同人種文化，人對人不會有成見濾鏡，人都很友善，治安跟台北差不多，那段時間有被治癒的感覺。」不過，她只短暫待了三個月，就接到《追分成功》劇組邀約回台演出，這趟旅程仍讓她充飽電。

林玉書休息一年後，以《追分成功》回歸戲劇圈，她很感謝劇組前輩們的照顧。（圖／林士傑攝）

「目前為止都算開心，拍攝氣氛滿好，哥哥姊姊們都很照顧我。」她在《追分成功》演陳慕義的孫女，角色設定是乩身體質，演了三次王爺上身的劇情，讓她印象非常深刻。其實她台語不算好，上身時都要講台語文言文，她事前先請教前輩陳文山，陳文山還幫她用語音錄下來方便練習，「我不是聽不懂，是記不得要講什麼，文言文念得好很優美，念不好就很破！」

正式拍攝時，還是讓她大感挫敗，「我真的快瘋了！整段連國語都很難，還要用台語講，只好先拍攝頭跟尾，讓其他人先走，我留到最後拍，一句一句講，講到我哭出來，真的很難！拍完覺得人生去一半，我很沮喪。」她也感到劇組溫暖，當時陳慕義、柯叔元都幫她說話，說這些詞太不口語很難唸，還好後來就沒再安排被上身的劇情，她打趣：「大家都嚇壞了吧。」

因為長得娃娃臉，林玉書總被覺得是小女生，但她自認個性挺Man的，私下打扮也偏中性。（圖／林士傑攝）

角色頗有挑戰，讓她演得也算過癮，她笑說：「希望透過這角色，讓大家看到更多面向的我，進而找到更多工作。」因為有張娃娃臉，讓她一直有戲路侷限的困擾，「我演不到我真正年齡角色，都是演年輕一點，但現在學生角色可能又想找更年輕更稚嫩感的人。」她很想打破「感覺年紀很小」這樣的印象，讓戲路更多元一些，不過她其實也不排斥演小，有能發揮的空間她都樂意接受。

雖然長得娃娃臉，讓她總被覺得只是個小女生，其實林玉書個性挺獨立，到英國念研究所，發展演藝工作的同時，也創業做自己品牌、開公關公司，對於未來很有想法，「我的遠大理想就是我想要開戲，我有去研究申請輔導金的流程，先知道遊戲規則，的確有一定的困難程度，我現在還太嫩，就慢慢來，那是我的終極目標。」

更多 CTWANT 報導