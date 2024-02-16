認了自導自演！晚安小雞、阿鬧「下跪道歉」 求柬埔寨原諒畫面曝 @ChinaTimes

網紅「晚安小雞」前幾天前往柬埔寨詐騙園區「凱博園區」直播，聲稱遭到襲擊，並一度失聯，疑似全程自導自演而遭當地警方逮補，晚安小雞和阿鬧兩人還在警局下跪求原諒。媒體人黃揚明表示，看來晚安小雞沒有看新聞，不知道柬埔寨早就已經肅清詐騙園區，卻還跑去那邊；當西港警方把他的照片貼出來，他以為逃得掉嗎？所以很快就落網了。

黃揚明15日在《狠狠抖內幕》節目中表示，我們必須譴責這兩位網紅，他們的處理模式不對，第一天如果他們賺到流量，第二天就要趕快說，其實昨天他們故意拍了一個「諷刺的電影」，是以一個好萊塢團隊的模式，模擬在詐騙集團園區逃難的過程中被逮捕。

黃揚明接著指出，柬埔寨去年夏天就已經大量肅清詐騙園區，尤其中國大陸為主的詐騙集團都撤離到泰緬邊境。前一段時間，也就是農暦年前，中國大陸、泰國、緬甸還派軍隊去那邊肅清詐騙集團。看來他們並沒有看新聞，柬埔寨早就已經刷清了詐騙集團園區，他們還跑去那邊，當西港警方把「晚安小雞」的照片貼出來，說誰看到他，請告訴他們。如果「晚安小雞」只是一個觀光客，你以為真的逃得掉嗎？所以很快就落網了。

黃揚明指出，另外一位網紅阿鬧更鬧，有人在網路上質疑造假，他還說沒有，絕對不可能造假，原來他們兩個是一夥的，就像是一個乱童、一個桌頭，被抓了，真的是很難看。

黃揚明不禁表示，有一種「知識型網紅」，告訴大家該做什麼，晚安小雞這種叫「滋事型」，就是去鬧事的。綽號「剝雞」的黃揚明自嘲表示，他的綽號裡面有雞，都覺得有點羞愧，可說丟他們雞粉的臉。他奉勸晚安小雞，如果有機會回到台灣，真的要多做一點公益行善，比如到台北車站或萬華去做遊民服務。