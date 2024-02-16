今天清晨鋒面通過，隨後東北季風影響，桃園以北、東半部及恆春半島有降雨機率，北部高溫比昨天降了12度，剩下16度左右，明顯轉冷。明天（17日）東北季風減弱，天氣好轉，周日至下周四（18至22日）白天晴朗穩定；周四下半天再一波東北季風影響，冷空氣強度待觀察。

吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天東北季風挾冷空氣抵達北部，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨，北部白天高溫約在17、18度，明顯轉涼，其他地區多雲時晴、高溫略降。今各地氣溫：北部12至18度、中部15至25度、南部16至28度、東部15至26度。

最新模式模擬顯示，明天東北季風減弱，天氣好轉、氣溫回升，東半部偶有零星飄雨。周日至下周四白天受高壓迴流影響，連日晴朗穩定，留意日夜溫差大。

吳德榮表示，下周四下午或晚上東北季風逐漸南下，北部、東半部轉有局部短暫雨；東北季風挾帶的冷空氣並不多，但由於已近模擬後期，需持續觀察。