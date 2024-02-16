不少年輕人剛出社會，選擇住家裡省房租，一名男網友分享，想去台積電的龍潭廠當業務員，因為薪資較高，但因為他是台北人，如果要通勤去龍潭工作，每天來回通勤至少要2小時，要不然就是要多花錢在龍潭租房子，讓他非常苦惱，也引起網友討論，不少人建議，技術員工作很累，通勤時間越短越好，建議原PO租房，否則休息不夠，很快就會想離職。

一名男網友在Dcard上分享，他是台北人，最近想去應徵台積電龍潭廠的技術員，但被錄取以後要怎麼去工作將是個問題，如果他每天從台北通勤到龍潭上班，來回至少2個小時；因此他也考慮是不是要去龍潭附近租房子，還是就放棄台積電，乖乖在台北找技術員相關的工作，不知道大家怎麼看？

貼文引起網友討論，「你瘋了！技術員一天至少要做10小時，下班還要通勤你會累死」、「去租房比較快，下班時已經夠累，休息都嫌時間不夠了，如果因為要通勤而無法好好休息，去上班會生不如死」、「每天可能在公司12小時，最好就是通勤越短越好，租房+1」、「沒時間睡覺的工作，通常都撐不久，想做就租房吧！」

不過也有過來人分享，他在台南工業區工作，每天通勤來回至少2小時，上班時間長，再加上通勤時間，讓他每天都很多痛苦，甚至因為休息不夠，生理期也亂掉了。