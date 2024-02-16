春節7天連假剛結束，今天（16日）是112學年度各級中小學第2學期開學日，為維護學童上學安全，桃園分局規劃執行護童專案及交通安全宣導勤務，鎖定轄內各學校，於早晨上學時段執行「護童交安專案勤務」，關心校園周邊交通狀況，並與校方保持聯繫，保護學童安全，落實做好交通順暢工作。

桃園警察分局為有效防制學童交通事故及基於宣導交通安全教育之目的，運用本次開學日擴大進行交通安全宣導，於校門口設置交通安全宣導攤位，主動向開學前來上學之幼童及家長進行交通安全宣導教育；並於轄內重要路口共出動11名警力、12名義交進行交通疏導，另選定位於交通繁忙路段之學校，派遣專責交通疏導警力16員配合老師及導護人員，在校園周邊實施交通疏導。

今年1月1日起啟用「百大易肇事路口租賃式多功能科技執法」，主要目的就是要防制交通事故。（翻攝畫面）

另外桃園警察分局也協調轄內各級學校加強門禁管制，並採行有效保全防護措施，強化安全防衛能力，並提醒校方特別注意加強早晨、中午、黃昏、深夜之巡邏勤務，配合學校需求，協助校園安全維護。

桃園分局分局長吳明彥提醒用路人行經校園周邊道路時，應減速慢行並優先停讓行人，如家長需接送學童上、放學，請提早出門，避免因人車壅塞延誤時間，若需臨時停車應尋找合法停車空間，切勿有併排停車情事，以免影響其他用路人的安全，警方將加強勸導或取締校園周邊違規情形，共同維護學童安全及道路交通的順暢。

今年1月1日起啟用「百大易肇事路口租賃式多功能科技執法」，主要目的即防制交通事故，另外則是通學廊道護童學校（周邊200公尺科技執法）、強化行人安全（取締車不讓人）、沿海山道防飆及守護寧靜桃園（都市寧靜區內的測速設備）等5大方向作為建置原則。

桃園分局轄內有36處，其中有部分是針對通學廊道護童學校所設置，主要取締車不讓人項目，確保通學廊道安全，詳細設置地點資訊公布在桃園市政府警察局交通警察大隊官網。

警方呼籲，用路人務必遵守交通安全規則，科技執法的目的是讓駕駛尊重彼此路權，以維護行車安全，各處科技執法地點前均設置明顯告示牌來提醒用路人，警方將會嚴正執法，以確保良好交通秩序。