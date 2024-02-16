知名作家黃大米花21萬參加高檔遊歐團，卻控訴飯店淋浴間洗完澡「漏水」，還曬出跪在地上擦拭地板的影片，該旅遊團領隊則是發長文還原始末，希望紛爭圓滿落幕，對此，網紅陳沂發文嘲諷﹕「很多人說黃大米要認錯，但認錯就不是黃大米啦」。

陳沂指出黃大米長久來的形象，就是「給人高高在上，卻有愛施捨給底層人士的態度」，並且有著很多只想聽愛與和平的腦粉，如同這次爆出的旅遊爭議，認為她就是覺得導遊旅行社沒把事情做好，導致花錢後卻跟想得有落差，對此，陳沂點出癥結點就是「雙方認知不同的消費糾紛」，眼見很多人要黃大米認錯，讓陳沂忍不住嘲諷﹕「認錯就不是黃大米啦！她不就是覺得自己沒錯才會沿路靠北邊走的嗎」。

陳沂指出歐洲為了保留古建築和自然風景，很多古老的旅館相對沒那麼舒服，這對常旅行歐洲的遊客次一般常識，認為黃大米根本沒做功課，至於有關她抱怨的所有事情，陳沂認為都不是什麼嚴重的事，只能說每個人在意的點都不一樣，但還是得幫旅遊業抱屈﹕「要應付這樣千百種不一樣的人，實在很難面面俱到」。

對此，網友也大表認同﹕「她就是把自己當大爺啊，所以才要一直強調21萬」、「標準的巨嬰行為，事後還想裝乖寶寶」、「她真的不紅又高高在上」、「沒這件事還真的不知道他是誰耶」。