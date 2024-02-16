網紅「晚安小雞」陳姓男子日前在柬埔寨造假直播，演出在詐騙園區被襲擊劫財的戲碼，柬國警方查出陳男自導自演，逮捕他及另名網紅「阿鬧」，並查獲鬼娃、長髮鬼面具等道具。對此，內科醫師姜冠宇感嘆，晚安小雞自導自演騙人，在柬埔寨被逮捕應該還不是最慘的，「我看未來還會出人命」。

晚安小雞於過年期間至柬埔寨開直播，稱人在電信詐騙「凱博園區」遭襲擊，還被搶走財物。13日下午他開直播說自己逃出，迄今未再有直播。經我刑事局向柬警查證，晚安小雞已於14日因涉嫌散布不實訊息被當地警方拘捕。

據當地《柬中時報》報導，柬警指控，晚安小雞發布的影片均為造假，他從入境柬埔寨機場時就開始故意製造話題，蓄意引導網友對柬國產生誤解，只是為了吸引網友關注和獲得更多影片觀看次數。

對此，醫師姜冠宇在臉書發文表示，他不懂為什麼要自導自演、演這麼大，「如果自營網路賺錢很辛苦，競爭一片紅海，你其實可以好好考慮受僱工作重新磨練技能才對」。

姜冠宇指出，很多表現穩定的人，都是業餘生產自媒體，因為有實質的東西可以分享，經濟也不依賴，網路經營反而更穩定也不會被綁架，「內心穩定，再來面對市場競爭很重要，或說篩選你的市場，不然你的人生會被渦流徹底撕裂」。

姜冠宇直言，「被柬埔寨逮捕應該還不是最慘的，我看未來還會出人命」。他認為，有些是人格偏差，思考方向有問題；有些是真的沒有智慧，想不到風險，只能說我們要提醒自己避免成為這樣的人和故事了。