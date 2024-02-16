依據SCFI(上海航運交易所綜合指數)，截至2024年2月2日之當週指數數據為2,218，較上月上漲17%。西北歐線運價為每TEU 2,723美元，較上月下跌5%；地中海線運價為每TEU 3,753美元，較上月上漲4%；美西線運價為每FEU 5,005美元，較上月上漲80%；美東線為每FEU 6,652美元，較上月上漲69%。

根據法國海運諮詢機構Alphaliner 1月份最新航運市場供需成長預測，2024年供給成長為9.8%，需求成長為3.0%；2025年供給成長為5.1%，需求成長為2.5%。

陽明海運表示，根據經濟合作暨發展組織(OECD)最新預測，2024年全球經濟將溫和成長，預期歐、美通膨持續降溫，可望帶來降息；然而國際市場供需仍受到地緣政治、極端天氣及中國經濟放緩的影響，全球貿易依然受到壓抑，經貿前景充滿不確定性仍需審慎應對。

再者，受春節假期及節後出貨動能轉弱影響，SCFI運價指數呈現波動，同時紅海攻擊事件、以哈衝突等地緣衝突政治風險仍持續影響國際航線營運及船期準點率。