證期局副局長高晶萍表示，永續債券市場主要協助企業及政府籌措推動永續發展所需資金，目前共有綠色債券、社會責任債券、可持續發展債券、可持續發展連結債券（SLB）等4種商品，已成為企業推動永續發展的重要籌資管道。

據金管會統計，4種永續債券商品中以發展最早的綠色債券為大宗，截至2023年底共發行120檔、金額達3574億元，可持續發展債券則以發行38檔、金額1120億元居次，社會責任債券發行22檔、金額546億元，可持續發展連結債券則發行5檔、金額79億元。

為持續提升永續債券市場，金管會督導櫃買中心研議擴大永續債券商品範疇，如具轉換股權特性的永續債券，以滿足各式發行人籌資需求。高晶萍指出，櫃買中心預計將在第三季開始受理「永續可轉換公司債」資格認可申請案件。

高晶萍說明，永續可轉換公司債具轉換股權特性，到期時可選擇轉換為股權，對債券發行人而言籌資方式將更多元、資金規畫運用亦更具彈性。目前櫃買中心正在接洽可能的潛在發行人，預期待系統建置完成後，可在第三季受理申請。

另外，為促進永續債券市場發行人多元化，金管會督導櫃買中心協助政府機關發行永續政府債券，建立永續政府債券櫃檯買賣制度，近期台北市及高雄市政府已分別於1月10日、12日發行永續政府債券，為政府發行永續債券首例。

金管會指出，台北市政府發行3檔永續發展債，分為2年期6億元、3年期8億元、5年期11億元，合計發行25億元、加權平均利率為1.2372％，將用於支應捷運營運所需。高雄市政府則發行1檔2年期20億元、利率1.27％的綠色債券，將用於推動捷運綠色轉型。