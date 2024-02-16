前士林地院蔡姓法官被控強制猥褻女書記官、女法官，司法院將於本月20日針對蔡2007年利用職權之便對一位女書記官吸胸案送交人事審議委員會議處，蔡姓前法官恐將面臨移送監察院彈劾。

蔡姓前法官遭到年輕女法官指控，進行「不只一輪的噁心性騷擾行為」，同時向檢方提出告訴，檢察官更查出16年前，另一名書記官也有同樣遭遇，以相同的套路。邀約女書記官外出用餐後，將女方載到大屯山自然公園後，強行親吻女書記官胸部，甚至還求對方只要再5分鐘就好。

實際上，蔡姓前法官在2007年就對該名女書記官親吻胸部，但因法官評鑑時效為3年，但士院直到去年才將蔡姓前法官移送評鑑，但是已經已逾期，在1月12日決議不付評鑑，原本以為蔡男已逃過評鑑，但司法院士林地院去年12月，又再針對蔡法官另於2007年11月又對這起胸案移送法官評鑑委員會評鑑，再次議處蔡姓法官。並移請人審會審議，最重可以將蔡移送監院彈劾，再由監院移送懲戒法院。

除了16年前一案。士林地院起訴指出，60多歲的前蔡姓法官，邀約年約30歲年輕女法官至陽明山竹子湖一家餐廳用餐，前法官以他不熟山路，將車開進人煙罕至的產業道路，在車內出手揉捏女法官後頸及肩膀。他竟還稱「好啦！再給我5分鐘」，用將右手放在被害人恥骨根部附近，順勢伸入大腿內側及隔褲碰私處。

前法官被起訴後受訪否認所有指控，全案靜待士院進行釐清。士林地院1月22日第2次開庭，傳喚前蔡姓法官到庭，庭後前蔡姓法官表示，「絕對沒有起訴書所載的事實，天、地、神都知道，告訴人也知道，將來我會在訴訟程序上力爭我的清白，證明我的冤屈。」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。