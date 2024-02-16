日幣貶值，許多台灣人狂飛日本，一名網友表示，台日旅遊討論熱烈，台灣整個被屌打，不過認為日本也有一些過譽的景點，他點名大阪的通天閣、岐阜縣的下呂溫泉，並好奇大家覺得哪些景點過譽？貼文曝光引起熱烈討論，最多人提到宮城縣的松島，直言「絕對是最爛景點，搭船更浪費時間。」

一名網友在批踢踢發起討論「日本過譽的景點」，他認為通天閣不優，感覺外面就是了無生氣的街道，裡面長怎樣也幾乎沒印象；再來是下呂溫泉，「聽說是3大名湯，結果去的時候幾乎沒什麼人，該不會是被日本放生的景點吧？」

話題引發熱烈討論，網友紛紛列出覺得過譽的景點，其中最多人點名松島，「松島我真的不懂」、「松島、由布院，超級過譽」、「松島出去一圈完全不知道在看什麼」、「松島絕對最爛，在岸上看看還可以，別去搭船，超浪費時間，冬天去船艙還超級悶」。

也有其他人點名「絕對是灌籃高手的平交道」、「金閣寺小小一間，待20分鐘都嫌長」、「合掌村點燈根本旅遊災難，尤其那人潮爆量使用過後的廁所」、「忍野八海」、「晴空塔覺得滿失望的」。