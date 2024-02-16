現任中國籃球協會主席姚明，因身高226公分，被封為「移動長城」、「小巨人」。他與190cm的前籃球員葉莉婚後育有1女姚沁蕾(Amy)，全家都有高個子基因，今年13歲的女兒近日被目擊身高約190cm，已追平母親，話題一度登上熱搜。

近日微博瘋傳葉莉母女倆外出的照片，13歲姚沁蕾的身高引起熱議，因為她已跟走在前方的190cm母親差不多高，更比身旁的女性長輩高出一個頭。大陸網友看了紛紛驚呼：「這就是傳說中的基因強大嗎」、「13歲已經是女籃身高了，不知道未來會不會從事運動相關」、「真像姚明」、「不打籃球真的是浪費了」、「很好奇她能再長多高」。

不僅如此，還有網友在機場偶遇姚明一家人並錄下，影片中，姚明父母走在前頭，葉莉母女跟著現身，最後由姚明殿後，全家均高人一等，基因代代相傳，再度讓網友大開眼界，紛紛留言：「一家人房子都得特製的吧」、「190的在他家裡都算小巧玲瓏啊」、「都好像巨人」。