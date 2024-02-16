金門海域14日發生陸籍漁船因拒檢逃竄不慎翻覆，導致4人落海，造成2死，大陸國台辦對此強烈譴責，批民進黨長期對陸漁船不友善，稱此為嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件。對此，退役少將栗正傑斷言，越界者絕對不是漁船，應是走私的可能性比較大，但對於我國防部、金防部來說，會給大陸很多藉口把過去建立默契、善意都抹掉，這對國防安全會有影響。

栗正傑昨(15日)在中天節目《盧秀芳辣晚報》表示，他對金門很熟，經常到海面上，知道大陸漁船長甚麼樣子，也會打招呼，這次陸籍漁船拒檢釀死，「絕對不是漁船捕魚」，快艇怎麼捕魚？捕魚一定是停在海面上，但快艇裝了好幾個馬達，「我個人是認為說，走私的可能性比較高」，金門、馬祖…對岸現在還是有走私的人，走私到可以把地雷區踩出一條路。

對於後續影響，栗正傑分析，這對金門百姓應該沒什麼影響，金門廈門之間小三通好的很，但是對於國防部、金防部來講，影響就很大，因為我們跟對岸雙方有默契，不會讓對方太難看，但這件事發生後，可能大陸對我國國防部、國軍就不會釋出善意。

栗正傑舉例，大膽跟二膽島中間那條航道，是最好航行船隻、到廈門港的最好路線，但因為從中間穿過去我方守軍會太敏感，所以過去大陸船隻會釋出善意，從金嶼繞過去，這是兩邊的默契。但此事發生後陸船可能就直接穿過大膽島二膽島，就看我國防部敢不敢開槍，因為水道也不是我國領土，這對國防安全絕對有影響，這件事會給大陸很多藉口，把過去雙方建立的默契都抹掉。

主持人盧秀芳好奇問，以前都會走私甚麼東西？栗正傑說，甚麼東西都有，他在金門的時候，一套西裝在金門量好尺寸到對岸訂做，只要300塊，還有很多大官的太太會拿最新款的服裝雜誌，私下到小金門找他，找對岸做出來也才500塊。因為大陸製造業發達、手工也精細，只要有尺寸都能做的很好，包括水果、衣服、鞋子，就從地雷區走過來。