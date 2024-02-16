元旦連假、年貨採買、龍年肖像、宮廟祈福、草莓季、總統大選、寒流來襲等節慶節令消費需求，台灣7-ELEVEN聚焦鮮食、咖啡、霜淇淋、思樂冰、預購、全店行銷等明星結構，持續開發話題商品，串連OPENPOINT生態圈及線上線下豐富銷售渠道，擴大滿足民生需求，加上轉投資事業中：菲律賓7-ELEVEN、統一速達(黑貓宅急便)、上海7-ELEVEN、浙江7-ELEVEN等均表現亮眼，挹注1月合併營收成長。

統一超表示，台灣7-ELEVEN鮮食以創新節慶話題、低溫暖食補給、擴大烘焙結構，三大作法貼近民生食飲需求。積極把握龍年商機，首創將微波鮮食包裝結合諧音梗龍年祝福語，開發系列應景美食，更因應年節送禮，攜手農糧署、各地農會強化在地果物禮盒，並擴大引進空運直送的進口新鮮水果禮盒；超前部署低溫寒流來襲，開發星級滷味、湯品、鍋物、加熱飯糰、溫沙拉等多款新品，搭配門市相關保暖物品如熱罐、暖暖包等持續擴大併買商機，提供就近便利溫暖服務；烘焙結構藉由強化歐式麵包經營、開發草莓季糕點，多元作法下而持續帶動相關類別業績成長1～2成。

台灣7-ELEVEN於接近農曆春節更化身離家最近的年貨大街，透過6800家門市、i預購平台、i划算平台及自營購物商城iOPEN Mall多元虛實通路，線上線下多元銷售渠道匯聚「獨家進口伴手禮」、「超值年菜套餐」、「名店功夫菜」、「在地選物」逾千種年節商品，更創新併買商機服務，推出門市消費不限金額當筆加價購精緻禮盒，同時蒐羅12大人氣IP主題紅包袋、迪士尼福倒翁等開運好物預購，並擴大與六大宮廟合作推出限量「好運龍來隨取卡」，滿足消費者採購年貨、除舊布新、團圓圍爐、拜年送禮需求，多元節慶節令作法下持續帶動相關類別業績成長1～5成。

截至1月底，台灣7-ELEVEN門市店數6890家。

受惠於泛鮮食成長，以及春節年前氛圍應景商品如福袋、禮盒、年菜等買氣提前發酵，加上結合今年過年最熱門的高雄燈會黃色小鴨話題，推出限定版杯塞與杯套，亦掀Let’s cafe成長動能，帶動全家便利商店1月合併營收較去年同月成長，另外，。

就各項商品來看，在泛鮮食部分，1月全家便利商店與麻辣鍋品牌青花驕再次攜手，推出Fami!ce霜淇淋、微波調理麵、居家型冷凍商品、SOHOT炎選現做熟食等多元品項，同步鼎泰豐「香拌海鮮醬」系列新品、欣葉國際餐飲共同開發咖哩飯等陸續上市，名店聯名策略奏效帶動相關品類業績成長超過1到2成；符合冬令時節的草莓季新品操作，也有效帶minimore冷藏甜點、Let’s Cafe、酷繽沙等買氣上揚。

截至113年1月底，全家便利商店總店舖數達4221家。

展望2月，統一超表示，台灣7-ELEVEN掌握農曆春節假期、開工、開學、補班、元宵節、情人節、228假期等節慶節令商機，持續聚焦明星結構開發話題商品，新年假期於全台門市推動「好運龍來buy好年」全店行銷活動增添買氣，更串聯OPEN POINT生態圈的i預購、i划算、OPEN NOW、智FUN機等提供多元數位採買管道，搭配線上線下齊推三波段刮刮樂、OPENPOINT會員載具抽獎活動任務賺點等豐富活動，為年節採買增添樂趣，持續滿足顧客購物便利性、開創門市新銷售機會。

全家表示，今年2月農曆春節長達7天假期，且初二之後全台天氣回暖，景點、幹道、車站商圈店舖走春人潮湧現，帶動泛鮮食以及冷藏飲料等品類較去年同期成長1~2成以上，春節後迎來開學開工的促銷活動，也將因應年後瘦身需求陸續推出輕食型早餐與鮮食，皆可望有助業績向上。