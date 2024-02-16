各級國中小學今天（16日）是開學日，開學第一天早上，玉井警分局分局長陳添新早在2月7日即邀集分局相關幹部，提前規劃轄內各國民小學執行上學的安全維護工作，並於2月15日率領相關幹部拜訪玉井國小校長李信達進行討論。

趁開學日早上，玉井分局分局長陳添新及分局同仁特地前往玉井國小向學童們進行婦幼安全宣導及反詐騙宣導，提醒孩童如何避免不法的侵害，以及遭遇危害時該如何處置應變。

玉井分局轄區計有3所國中、8所國小，因應開學日校門口及周邊道路秩序紊亂，分局長早在2月7日主管會報就提前召集派出所主管，討論規劃相關學童上下課安全因應措施、執行護童兼婦幼及路口安全大執法宣導，提高見警率讓家長及學童更安心等措施，本開學日。

分局長一早更至玉井國小視察護童專案執行情形，關心校園周邊交通狀況，並與校方保持聯繫，讓每一位學生都能平安上下學，有效防止開學首日因交通混亂影響學童上學安全，護童勤務終能順利圓滿。

玉井分局分局長陳添新表示，護童專案是本分局的重點勤務之一，由同仁結合導護老師以及志工媽媽，協助疏導校門口的車流避免汽機車違停，讓學童們安全無虞地穿越馬路進入校園。

分局長陳添新指出，現在警方與各級學校已同步啟動校園安全防護，除了與轄內學校建立良好的通報機制外，分局亦不定期派員至各級學校進行犯罪預防宣導，除此之外，於上、放學時段也針對校園週邊加強巡邏的密度，以增加見警率，杜絕校園發生危害，與學校一同守護孩童安全。