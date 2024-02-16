小編今（16）日精選5件不可不知的國內外財經大事。摩根士丹利證券指出，AI半導體不僅市場規模將會更大，也會更多樣化，除了大股本的指標股台積電與聯發科，ASIC／IP族群中不乏具備優良商業模式的好標的，本次一口氣將世芯-KY、M31、智原、晶心科推測合理股價調升至4,880元、2,200元、480元、608元。

【1】ASIC、IP四大金剛 大摩喊漲

台股開紅盤氣勢如虹，除最大權值股台積電領銜衝鋒，特殊應用晶片（ASIC）／矽智財（IP）族群漲勢整齊，摩根士丹利證券一口氣調升四大金剛世芯-KY、M31、智原、晶心科股價預期，其中，股王世芯-KY股價預期飆上4,880元，躍居外資圈最高。

【2】龍年開喜台股創５紀錄

甲辰龍年台股15日開紅盤大報喜訊，在外資以史上第五大買超562億元、鎖定權王台積電領盤帶領AI族群走揚下，以18,725點改寫史上最高紀錄，並引發市場關注11大驚奇。法人表示，隨著美日等主要股市不斷刷新高點、台積電ADR瘋狂溢價，加上美股改成「AI 5巨頭」領漲，以AI為主旋律的2024金龍年迎來新多頭時代。

【3】紅海危機爆漲價潮 貨櫃3雄業績揚帆

紅海危機碰上年前出貨，一舉拉漲運價，帶動貨櫃海運三雄1月合併營收皆出現兩位數月增，創近一年來單月高點。尤其歐美長程線運價漲幅高，反映在長榮、陽明1月營收年、月雙增，月增分別達19.96％、31.47％，年增也有8％、10％；近洋線占比高的萬海月增10.73％、但年減2.56％。

【4】日本掉漆 全球經濟體淪老四

受內需消費及資本支出不振拖累，日本去年第四季國內生產毛額（GDP）意外萎縮陷入技術性衰退，名目GDP遭德國超車，全球第三大經濟體地位不保淪為老四，也讓日本銀行（央行）超寬鬆貨幣政策退場增添變數。

【5】股神想換手？波克夏砍蘋果持股

蘋果股價自2018年底來飆漲367％，標普500指數同期翻升一倍。然而近幾個月蘋果股價表現與其他科技巨頭相形失色，或許是波克夏減碼蘋果的理由。今年截至14日收盤，蘋果股價累跌4.35％。