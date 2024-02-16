台股2月15日新春開市，台積電開盤攻上709元，一擧突破2年前688元的天價，台股和日股同步創新高，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，他預測下一個變化是台灣、日本將成為高科技的世界工廠。

謝金河表示，40年前是台灣跟著日本走，日本把低端製造給台灣、東元、歌林、聲寶、大同是代表作，這次則是台灣的半導體帶領日本往前走，具體的指標是台積電到熊本設廠。

「從AI晶片到伺服器及AI PC，這是今年科技創新的新浪潮。」謝金河說，這一波的風起雲湧，都與台灣有關，這是台灣百年來最大的機會。

台積電在AI引領科技起飛的世代中扮演不可或缺的角色，輝達、超微等都必須委託台積電生產代工，謝金河強調，輝達帶領世界奔馳，台積電是最重要的生產基地，這個生產基地連結台灣西部科技廊帶，一直延伸到日本，台灣也在新的科技世界工廠地位扮演最核心的角色。

謝金河直言，台灣在龍年找到全新定位，過去把台積電糟蹋不堪入目，把台灣踐踏在地上的人，可能要重新調整焦距。