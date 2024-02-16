牽手一輩子！「阿公深情凝望阿嬤」情人節閃瞎，照片意外釣出孫女。(翻攝臉書椰們餐旅-枋寮海景餐廳)

情人節期間，有民眾在屏東「椰們餐旅-枋寮海景餐廳」用餐時，無意間目睹一對老夫妻恩愛的互動，於是拿出手機拍下這感人的一幕，希望傳給對方家人當作紀念。而照片中，阿公溫柔且深情的凝視著阿嬤，閃瞎無數網友，消息曝光後，也釣出孫女感動回應。

臉書粉專「椰們餐旅-枋寮海景餐廳」發文表示，有客人私訊表示，在2樓用餐時看到一對恩愛的阿公阿嬤，兩人互動特別溫馨有愛，於是隨手拍下兩人深情相望的一幕，想要將照片傳給對方家人當作紀念。

從粉專分享的照片可見，阿公阿嬤站在玻璃窗邊，一眼望去就是大海，頭戴紳士帽的阿公溫柔且深情的凝視著阿嬤，彷彿時間都靜止了一樣。而業者也被這對老夫妻的深情所感動，希望透過臉書找出家人，「兩人互相扶持的感覺，真的溫馨感人，真的很想知道照片裡，爺爺奶奶的故事！不知道有沒有朋友家人認識，希望能讓我們知道，這樣溫馨感人的畫面，背後有什麼故事！」。

貼文曝光後引發熱議，阿公阿嬤的互動閃瞎一大票網友，「非常棒，我都感受到愛，我是居服員，會陪案主就醫及散步，也會看到老夫妻手牽手相扶持，真的是很美的風景」、「不管什麼樣的關係，能夠在老年互相扶持，就是善與美」、「阿公看阿嬤的眼神，很溫柔又充滿了愛意」、「最美情感莫過於此，兩人攜手至白髮陪伴彼此」、「挺溫馨的，有電影的感覺」。

留言下方更釣出孫女感動回覆，先是感謝拍攝民眾記錄這美好的一瞬間，並說道當日家人帶著兩老從台南到此用餐，「他們已經相互扶持60幾年，也已經是四個曾孫的阿祖了，其實在家每天鬥嘴吵吵鬧鬧，但還是陪伴在彼此身邊，謝謝廣大網友和椰們的分享讓我們看見，我們也會把照片洗出來讓爺爺奶奶做紀念」。