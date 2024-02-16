15日這場勇士一度領先15分，柯瑞更轟41分，卻仍被快艇上演逆轉秀的比賽裁判報告出爐了，這份裁判報告顯示最後兩分鐘內出現3次誤判，且全都造成快艇吃虧或不利結果，其中兩次都跟「追夢」卓雷蒙格林有關，可是快艇仍然照樣完成15分大逆轉，也讓勇士本季第6次至少領先15分情況下被翻盤。

這場比賽第1與第2個誤判分別出現比賽還剩1分01秒與11.9秒，都是卓雷蒙格林待在自家禁區，卻沒有積極防守快艇球員超過3秒，兩次都是相當明顯的防守3秒違例，代表快艇至少少了兩次罰球機會，更錯失持續擴大領先差距的兩次機會。

至於第3次誤判出現在比賽還剩4.7秒，威金斯刻意對哈登犯規，當時並未吹出手犯規，而是一般防守犯規讓哈登擁有兩罰機會，結果裁判報告認定在威金斯犯規之前，哈登已經做出投籃動作，所以哈登應該獲得3次罰球機會才對，快艇活生生少了1次罰球。

但這3次誤判都沒辦法改變快艇最後以130比125逆轉擊敗勇士結局，這是勇士本季第6次至少領先15分情況仍被對方逆轉擊潰，次數跟馬刺並列聯盟第1，問題是勇士本季目前26勝26敗，馬刺才拿11勝44敗，甚至昨天裁判都「幫」成這樣還輸，勇士本季狀態確實很差！