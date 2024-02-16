兩性作家H（陳鴻儀）2年前宣布罹患攝護腺癌三期，今年過年前正式將迪化街名門前媳婦、KOL陳珮甄娶進門，昨(15日)作家H自曝確診，但更讓他氣到病倒的是，家人最近和陳珮甄前夫見面，前夫稱陳珮甄其實是假結婚，讓作家H明顯感覺到家人跟他疏離，令他相當心疼無奈。

作家H去年大方認戀陳珮甄，上月兩人克服婚前的阻礙和口角，甜蜜完成婚禮。昨作家H發文，坦言過年期間疑似因為岳父確診新冠肺炎，他一直以為自己是天選之人，畢竟疫情爆發至今從未「中獎」，前天他開車從台南到新竹去接家人，沒想到昨天發現確診。

作家H兩年前宣布罹患攝護腺癌三期。（圖／中時資料照片）

作家H進一步說，其實比確診更難受的是發現家人跟他互動情況變得有點距離感，作家H說，他跟太太想的一樣，以為他們再婚對陳珮甄前夫一家來說只是多一個人照顧陳珮甄他們，但沒想到前夫私下竟放話，指陳珮甄其實是假結婚。

最後，作家H坦言難受，並對陳珮甄的前夫喊話說，他們只想要平靜的生活，對於身外之物不在意，也希望家庭和諧幸福就足夠了，種種打擊下，作家H直言最近病倒身體不適，開工後的工作只能延期，也希望合作夥伴能體諒。