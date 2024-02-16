美國特別檢察官魏斯15日以「做出不實證詞」為由，起訴了聯邦調查局（FBI）線人史米爾諾夫（Alexander Smirnov）。史米爾諾夫曾向FBI表示，拜登及其兒子杭特收取烏克蘭天然氣公司「布里斯馬」（Burisma Holdings）的賄款，這項證詞被共和黨用來對拜登提出彈劾。

綜合CNN、路透社報導，在拜登2020年競選總統期間，史米爾諾夫向FBI提交他在2015和2016年與布里斯馬高層兩次會面的報告，聲稱布里斯馬高層在會議中承認，雇用杭特是為了「透過他的父親來保護我們免受各種問題的困擾」。

此外，史米爾諾夫也在報告中表示，在拜登擔任副總統期間，布里斯馬的高層向拜登和杭特分別支付了500萬美元，以便杭特能「透過父親打點事情」，指的是向調查布里斯馬的烏克蘭政府官員施壓，以利布里斯馬在美國開設公司。

美國總統拜登之子杭特（Hunter Biden）。（資料照／美聯社）

然而史米爾諾夫所做的上述證詞並非事實。魏斯（David Weiss）在起訴書中指出，史米爾諾夫在2017年才與布里斯馬接觸，當時拜登已非副總統，而烏克蘭檢察總長也已在2016年2月遭到解雇，換句話說，拜登已經沒有能力影響美國的政策，烏克蘭檢察總長也早已不在位了。

起訴書寫道：「被告（史米爾諾夫）在2017年與布里斯馬進行了例行性和不尋常的商業往來，然後在對拜登和其候選資格發表偏見後，指控拜登收取賄賂。」

史米爾諾夫的虛假證詞被前總統川普、前眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）等共和黨人利用，指控拜登試圖維護其子在烏克蘭的商業利益，作為對他發動彈劾的證據。如今若罪名成立，史米爾諾夫將面臨最高25年的監禁。