YouTuber「這群人」擁有357萬訂閱數，人氣可以說是相當旺，不過先前宣布頻道將在今年停止更新，讓無數粉絲相當不捨，所有成員昨(15日)公開影片向所有粉絲正式道別，並且一同細數經歷過的13個年頭。

展榮在影片開頭感性表示﹕「我們的頻道呢，始於一台相機，也終於一台相機」，接著緊握成員的手直呼﹕「有解散嗎?各位媒體有解散嗎?」證實彼此感情依舊，不過卻被吐槽﹕「這是硬來的」，指出經營頻道長達13年，加上一直以來都沒休息，覺得不如趁現在停更頻道，藉機看看是否能做出更不一樣的內容，對此，茵聲笑稱：「13年來我們沒有要解散，我覺得我們已經是奇葩中的奇葩」。

石頭表示決定停更頻道後，由於不需要這麼大的編制及攝影棚，才會把公司停掉，對此，展榮再次重申﹕「這群人真的不會解散，我們要走到下一個更永恆的階段」，更強調若單純就商業考量，是不可能停掉頻道跟錢過不去，至於木星則是以「黃金」形容所有人﹕「我們可以打散，我們可以熔在一起，當我們熔在一起，依然是那麼的純種又發亮」。

展瑞補充說道雖然進入到另一個模式，但沒有更好或更壞，也很開心1/3的生命裡有所有人參與，覺得沒有任何遺憾，一席話讓董仔當場直接淚崩，哽咽表示﹕「明明就沒有要解散在哭什麼，很不捨，就會有一種身為這群人而驕傲的感覺，非常感謝大家的包容及照顧」，展瑞在影片最後細數與其他成員的過往點滴，接著向粉絲喊話：「後會有期！等待我們充飽電再炸一波」。

展容於(15日)晚於Instagram發文，他強調休息是為了走更長遠的路，七個人會在這段期間持續把這群人的精神帶到各地方延續，用不同方式在世界穿梭，等相聚那刻必定會看見彩虹，對於有粉絲詢問﹕「能否將影片二創？」他指出當時組成「這群人」是源自單純「好玩」的「心」，只要不牽扯到商業、詐騙等手法，二創內容是可以被接受，接著表示﹕「只要你保有善良的心，請不用擔心，我們在網路上看著你們大玩特玩我們也開心」。