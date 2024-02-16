一名湯姓男子2023年8月間前往新竹湖湖口郵局領取一個來自泰國裝有4包大麻的包裹，遭到警方當場埋伏逮捕，查扣4包大麻植株（毛重1067公克）。但湯男聲稱是自己8、9年沒聯絡的一位好友的高中同學從泰國所寄來的「驚喜禮物」，並不知道禮物內容。但法官不採信湯男的說詞，依共同運輸第二級毒品罪重判有期徒刑11年。

根據判決書，一位不明人士在民國112年8月25日，在泰國某處，將大麻植株4包（毛重1,067公克）裝入紙箱，寄送到台灣，經財政部關務署臺北關執行郵件檢查人員發覺有異而查獲。一名湯姓男子則依照不明男子指示，前往新竹湖口郵局領取包裹時，遭埋伏員警當場查獲。

湯男辯稱，自己才剛換新門號1、2天，並沒有告訴任何人新門號，是自己8、9年沒有聯繫的一名好友的高中同學的朋友「張永豪」，說要從國外送他驚喜禮物，所以他才去領取包裹，但不知道包裹內是何物。

但法官調查，湯男答辯僅係其片面之詞，並無證據證明，且依湯男所述剛換新門號1、2天，且未告訴任何人新門號，豈有可能有8、9年沒有聯繫，且未曾是通訊軟體好友之某人，透過通訊軟體取得湯男聯繫方式之可能。

法官認為，8、9年沒有聯繫交情普通之人，又何以有主動從國外送湯男驚喜禮物之必要，甚至沒有事先聯繫詢問湯男之實際住址，竟以虛假不實之收件人姓名、地址，從國外送被告驚喜禮物的道理，與一般常情相違，因此不予採信。

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